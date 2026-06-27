Суд Калифорнии оставил в силе приговор Вайнштейну

Защита Вайнштейна требовала отменить вердикт, ссылаясь на ошибки судьи при допуске свидетельских показаний. Однако коллегия единогласно признала аргументы неубедительными и оставила обвинение в силе. Вместе с тем, назначение нового приговора связано с тем, что при вынесении 16-летнего срока судья учла предыдущую судимость Вайнштейна в Нью-Йорке, которая позднее была отменена.