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Раис Татарстана поздравил жителей с Днем молодежи

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем молодежи. Поздравление он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Верим в вас! Только Алга!» — сообщил глава региона.

Поздравил молодежь и глава Марий Эл Юрий Зайцев. Он отметил, что именно молодежи предстоит строить будущее региона. По его словам, в республике создаются условия для самореализации молодых людей.

Губернатор Кировской области Александр Соколов назвал молодежь настоящим регионом и подчеркнул, что власти создают возможности для ее участия в развитии области. Он пожелал молодым людям верить в себя, не бояться трудностей и достигать поставленных целей.

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