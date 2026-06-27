В МИД заявили о переломе в позиции ряда стран по санкциям против России

«Это (санкции Запада., — Прим. Life.ru.) вопрос неприемлемый, об этом надо говорить и мы это делаем. Всё больше людей это понимают, все чаще об этом говорится в общественных, политических дискуссиях разных стран, и это способствует созданию альтернативных механизмов сотрудничества», — сказал он.
Дипломат подчеркнул, что Россия в тесной связке с союзниками последовательно отстаивает позицию, согласно которой любые рестрикции в одностороннем порядке абсолютно неприемлемы в диалоге между субъектами международного права, несущими взаимную ответственность.
Ранее в МИД РФ заявляли, что после выполнения задач спецоперации России предстоит выстроить новую модель отношений с европейскими странами в сфере безопасности. Об этом посол Александр Трофимов говорил на полях экспертного диалога международного клуба «Валдай». По его словам, украинский кризис спровоцировали страны Запада, а сейчас Россия решает его военными и военно-техническими методами.
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