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В МИД заявили о переломе в позиции ряда стран по санкциям против России

Всё больше государств приходят к выводу, что односторонние ограничения, которые Запад вводит против России, недопустимы. Об этом в разговоре с РИА «Новости» рассказал посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов, который курирует взаимодействие с подсанкционными странами.

«Это (санкции Запада., — Прим. Life.ru.) вопрос неприемлемый, об этом надо говорить и мы это делаем. Всё больше людей это понимают, все чаще об этом говорится в общественных, политических дискуссиях разных стран, и это способствует созданию альтернативных механизмов сотрудничества», — сказал он.

Трофимов пояснил, что Москва поднимает вопрос о неприемлемости таких мер на крупных международных площадках — в БРИКС, ШОС и ООН.

Дипломат подчеркнул, что Россия в тесной связке с союзниками последовательно отстаивает позицию, согласно которой любые рестрикции в одностороннем порядке абсолютно неприемлемы в диалоге между субъектами международного права, несущими взаимную ответственность.

Ранее в МИД РФ заявляли, что после выполнения задач спецоперации России предстоит выстроить новую модель отношений с европейскими странами в сфере безопасности. Об этом посол Александр Трофимов говорил на полях экспертного диалога международного клуба «Валдай». По его словам, украинский кризис спровоцировали страны Запада, а сейчас Россия решает его военными и военно-техническими методами.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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