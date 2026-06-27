В МИД заявили о переломе в позиции ряда стран по санкциям против России

«Это (санкции Запада., — Прим. Life.ru.) вопрос неприемлемый, об этом надо говорить и мы это делаем. Всё больше людей это понимают, все чаще об этом говорится в общественных, политических дискуссиях разных стран, и это способствует созданию альтернативных механизмов сотрудничества», — сказал он.