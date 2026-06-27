Лукашенко поздравил выпускников вузов: время ставить новые цели

Белорусский лидер отметил, что получение диплома стало результатом большого труда и настойчивости.
«Пришло время ставить новые цели, создавать прочную основу будущего — достойного и обязательно счастливого», — сказал Лукашенко в поздравлении.
По словам главы государства, приобретенные знания и стремление к совершенствованию помогут выпускникам достичь успеха.
Лукашенко также поблагодарил родителей выпускников за поддержку, которую они оказывали своим детям в трудную минуту, а также выразил признательность преподавателям, сумевших раскрыть способности и потенциал будущих специалистов.
Президент подчеркнул, что впереди выпускников ждет немало важных событий и испытаний, которые помогут приобрести ценный жизненный и профессиональный опыт, укрепить характер и уверенно двигаться к самым смелым целям.
В завершение глава государства пожелал выпускникам уверенности в собственных силах, вдохновения, новых побед и успешной работы на благо Беларуси.