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Лукашенко поздравил выпускников вузов: время ставить новые цели

МИНСК, 27 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил выпускников вузов с окончанием учебы и вступлением в новый этап жизни, сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: Sputnik.by

Белорусский лидер отметил, что получение диплома стало результатом большого труда и настойчивости.

«Пришло время ставить новые цели, создавать прочную основу будущего — достойного и обязательно счастливого», — сказал Лукашенко в поздравлении.

По словам главы государства, приобретенные знания и стремление к совершенствованию помогут выпускникам достичь успеха.

Лукашенко также поблагодарил родителей выпускников за поддержку, которую они оказывали своим детям в трудную минуту, а также выразил признательность преподавателям, сумевших раскрыть способности и потенциал будущих специалистов.

Президент подчеркнул, что впереди выпускников ждет немало важных событий и испытаний, которые помогут приобрести ценный жизненный и профессиональный опыт, укрепить характер и уверенно двигаться к самым смелым целям.

В завершение глава государства пожелал выпускникам уверенности в собственных силах, вдохновения, новых побед и успешной работы на благо Беларуси.

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