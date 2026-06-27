Прорыв в кибербезопасности: Доступ к мощнейшей ИИ-модели Anthropic снова открыт

Отныне продукт, позиционируемый как одно из лучших решений в сфере защиты от киберугроз, может использоваться ограниченным кругом доверенных организаций, которые обеспечивают безопасность критической инфраструктуры. Разработчики уточнили, что продолжают переговоры с правительством о дальнейшем расширении списка пользователей и о возможном возвращении в оборот другой своей модели — Fable 5.