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Прорыв в кибербезопасности: Доступ к мощнейшей ИИ-модели Anthropic снова открыт

Американские власти разрешили группе государственных структур и частных корпораций доступ к передовой нейросетевой разработке Mythos 5. Её создателем является компания Anthropic, специализирующаяся на искусственном интеллекте. Соответствующее уведомление появилось в официальном аккаунте фирмы в соцсети X.

Отныне продукт, позиционируемый как одно из лучших решений в сфере защиты от киберугроз, может использоваться ограниченным кругом доверенных организаций, которые обеспечивают безопасность критической инфраструктуры. Разработчики уточнили, что продолжают переговоры с правительством о дальнейшем расширении списка пользователей и о возможном возвращении в оборот другой своей модели — Fable 5.

Ранее СМИ уже писали о смягчении позиции администрации по отношению к этому стартапу. Тогда, по данным журналистов, речь шла о деэскалации напряжённости между Белым домом и одной из самых дорогих частных компаний в мире.

В разговоре с техническим директором Anthropic глава Министерства торговли Говард Лютник подтвердил, что введённые протоколы безопасности признаны достаточными. В свою очередь, корпорация взяла на себя обязательства по дальнейшему взаимодействию с государством в вопросах стандартизации и выпуска будущих версий ИИ.

Life.ru писал, что в США обеспокоены возможностями ИИ-модели Mythos от Anthropic, которая взломала закрытые системы АНБ «не за недели, а за часы». В связи с этим обсуждается возможность ограничений на использование мощных ИИ-моделей, но эксперты сомневаются в эффективности контроля за их распространением.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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