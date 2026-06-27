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Иран назвал атаку США вопиющим нарушением мирного соглашения

В Министерстве иностранных дел Ирана дали оценку атаке, проведенной Вооруженными силами США на иранскую территорию. В ведомстве охарактеризовали эти действия как «вопиющее нарушение» мирного соглашения.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает AFP, в заявлении иранского внешнеполитического ведомства отмечается: «Эти жестокие атаки, направленные против иранских объектов береговой разведки, являются вопиющим нарушением (меморандума по прекращению войны.— прим. ред.)».

26 июня американские военные нанесли удары по иранским складам ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также по прибрежным радиолокационным станциям. В Вашингтоне заявили, что это стало «мощным ответом на вчерашнюю атаку против коммерческого судна, следовавшего через Ормузский пролив». В ответ на это Иран обстрелял позиции американских войск, расположенные на Ближнем Востоке.

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