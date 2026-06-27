Иран назвал атаку США вопиющим нарушением мирного соглашения

26 июня американские военные нанесли удары по иранским складам ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также по прибрежным радиолокационным станциям. В Вашингтоне заявили, что это стало «мощным ответом на вчерашнюю атаку против коммерческого судна, следовавшего через Ормузский пролив». В ответ на это Иран обстрелял позиции американских войск, расположенные на Ближнем Востоке.