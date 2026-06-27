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ЕЭК готовит новые решения для устранения торговых барьеров

Министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Александр Субботин на полях XIII Форума регионов Беларуси и России провел ряд встреч с представителями органов государственной власти, промышленности и бизнес-сообщества, передает DKNews.kz.

Источник: Деловой Казахстан

Основной темой переговоров стали практические меры, направленные на развитие технического регулирования, расширение кооперации и устранение барьеров для бизнеса на пространстве Евразийского экономического союза.

В центре внимания — единые правила для производителей.

Во время встреч участники обсудили шаги, которые уже в ближайшей перспективе могут повысить эффективность взаимодействия между странами ЕАЭС.

Особое внимание было уделено:

развитию производственной кооперации; устранению административных ограничений; реализации новых совместных инвестиционных проектов; совершенствованию системы технического регулирования.

По мнению участников, эти меры должны способствовать развитию общего рынка и повышению конкурентоспособности предприятий.

В ЕЭК рассказали о задачах технического регулирования.

Александр Субботин подчеркнул, что единые технические требования должны работать в интересах производителей и потребителей.

«Формируя право ЕАЭС, мы рассматриваем техническое регулирование как практический инструмент повышения конкурентоспособности отечественной продукции. В этой связи, реализуя поручения глав государств, стремимся, чтобы единые требования к продукции гарантировали ее безопасность, были понятными, не создавали скрытых препятствий для взаимной торговли, стимулировали экспорт. Итоги сегодняшних встреч станут предметом детальной проработки на площадке Комиссии», — отметил Александр Субботин.

Форум собрал представителей власти и бизнеса.

Министр ЕЭК также принял участие в пленарном заседании XIII Форума регионов Беларуси и России.

Форум объединил:

представителей органов государственной власти; руководителей предприятий; представителей деловых кругов Союзного государства.

В рамках деловой программы прошли заседания тематических секций, экспертная сессия «Союзное государство. Территория развития», первое заседание Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства, а также выставка-ярмарка белорусских и российских производителей.

Что это значит.

Развитие единых правил технического регулирования в ЕАЭС позволяет снижать административные барьеры, упрощать взаимную торговлю и создавать условия для запуска новых совместных производств. Это также способствует росту экспорта и укреплению промышленной кооперации между странами союза.

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