ЕЭК готовит новые решения для устранения торговых барьеров

Основной темой переговоров стали практические меры, направленные на развитие технического регулирования, расширение кооперации и устранение барьеров для бизнеса на пространстве Евразийского экономического союза.
В центре внимания — единые правила для производителей.
Во время встреч участники обсудили шаги, которые уже в ближайшей перспективе могут повысить эффективность взаимодействия между странами ЕАЭС.
Особое внимание было уделено:
развитию производственной кооперации; устранению административных ограничений; реализации новых совместных инвестиционных проектов; совершенствованию системы технического регулирования.
По мнению участников, эти меры должны способствовать развитию общего рынка и повышению конкурентоспособности предприятий.
В ЕЭК рассказали о задачах технического регулирования.
Александр Субботин подчеркнул, что единые технические требования должны работать в интересах производителей и потребителей.
«Формируя право ЕАЭС, мы рассматриваем техническое регулирование как практический инструмент повышения конкурентоспособности отечественной продукции. В этой связи, реализуя поручения глав государств, стремимся, чтобы единые требования к продукции гарантировали ее безопасность, были понятными, не создавали скрытых препятствий для взаимной торговли, стимулировали экспорт. Итоги сегодняшних встреч станут предметом детальной проработки на площадке Комиссии», — отметил Александр Субботин.
Форум собрал представителей власти и бизнеса.
Министр ЕЭК также принял участие в пленарном заседании XIII Форума регионов Беларуси и России.
Форум объединил:
представителей органов государственной власти; руководителей предприятий; представителей деловых кругов Союзного государства.
В рамках деловой программы прошли заседания тематических секций, экспертная сессия «Союзное государство. Территория развития», первое заседание Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства, а также выставка-ярмарка белорусских и российских производителей.
Что это значит.
Развитие единых правил технического регулирования в ЕАЭС позволяет снижать административные барьеры, упрощать взаимную торговлю и создавать условия для запуска новых совместных производств. Это также способствует росту экспорта и укреплению промышленной кооперации между странами союза.