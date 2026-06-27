Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцев предостерегли от публикации снимков ракетного удара

Запрещены съемки и публикация данных о работе ПВО и РЭБ и последствиях их работы, нельзя делать фото и видео мест падения БПЛА и поражённых объектов.

Ракетная атака на один из волгоградских заводов стала поводом напомнить жителям региона о запрете съемки и публикаций как самих движущихся целей, так и работы ПВО и последствий нанесённого ущерба.

Любителей выкладывать снимки в пабликах быстро вычислять силовики. Авторов ждёт административная ответственность. В соответствии с КоАП Волгоградской области, штраф может составить до 100 тысяч рублей.

Запрещены съемки и публикация данных о работе ПВО и РЭБ и последствиях их работы, нельзя делать фото и видео мест падения БПЛА и поражённых объектов, а также средств противодействия беспилотникам и расположении объектов инфраструктуры, правоохранительных органов и военных объектов.

Ранее vlg.aif.ru рассказал о последствиях ракетной атаки на территорию региона в ночь на 27 июня.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше