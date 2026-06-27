Волгоградцев предостерегли от публикации снимков ракетного удара

Ракетная атака на один из волгоградских заводов стала поводом напомнить жителям региона о запрете съемки и публикаций как самих движущихся целей, так и работы ПВО и последствий нанесённого ущерба.
Любителей выкладывать снимки в пабликах быстро вычислять силовики. Авторов ждёт административная ответственность. В соответствии с КоАП Волгоградской области, штраф может составить до 100 тысяч рублей.
Запрещены съемки и публикация данных о работе ПВО и РЭБ и последствиях их работы, нельзя делать фото и видео мест падения БПЛА и поражённых объектов, а также средств противодействия беспилотникам и расположении объектов инфраструктуры, правоохранительных органов и военных объектов.
Ранее vlg.aif.ru рассказал о последствиях ракетной атаки на территорию региона в ночь на 27 июня.