Польша подала иск о передаче здания консульства России в Гданьске

«В окружной суд Гданьска был подан иск о передаче недвижимости, в котором находилось генеральное консульство Российской Федерации», — заявил Муравский. Он уточнил, что речь идет о здании по адресу Батория 15 в Гданьске.
Генеральное консульство России в Гданьске прекратило работу в декабре 2024 года по решению Варшавы. Как пояснял на тот момент РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш, само здание является российской государственной собственностью, полученной в бессрочное и безвозмездное пользование. При этом заммэра Гданьска Эмилия Лодзиньская заявляла, что России будет предложено передать здание польской стороне, а при отказе планируется подать иск.
После прекращения работы генерального консульства в здании оставался сотрудник, который следил за сохранностью собственности. В определенный момент польские чиновники пытались захватить здание, но их не впустили внутрь. Впоследствии местные власти отключили в нем электроснабжение и отопление.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова советовала сперва просчитать последствия всем тем, кто задумает прибрать к рукам российскую недвижимость.
Консульство в Гданьске стало не первым, закрытым по инициативе польских властей. В октябре 2024 года Польша закрыла генеральное консульство России в Познани, а в мае 2025 года — генеральное консульство в Кракове. В ответ на это Россия отозвала согласие на работу польских консульств в Санкт-Петербурге, Калининграде и Иркутске.