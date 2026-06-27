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Польша подала иск о передаче здания консульства России в Гданьске

Польские власти подали в суд иск с требованием передать им здание бывшего генерального консульства России в Гданьске. Об этом сообщил журналистам советник Генеральной прокуратуры республики Войцех Муравский.

Источник: РИА "Новости"

«В окружной суд Гданьска был подан иск о передаче недвижимости, в котором находилось генеральное консульство Российской Федерации», — заявил Муравский. Он уточнил, что речь идет о здании по адресу Батория 15 в Гданьске.

Генеральное консульство России в Гданьске прекратило работу в декабре 2024 года по решению Варшавы. Как пояснял на тот момент РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш, само здание является российской государственной собственностью, полученной в бессрочное и безвозмездное пользование. При этом заммэра Гданьска Эмилия Лодзиньская заявляла, что России будет предложено передать здание польской стороне, а при отказе планируется подать иск.

После прекращения работы генерального консульства в здании оставался сотрудник, который следил за сохранностью собственности. В определенный момент польские чиновники пытались захватить здание, но их не впустили внутрь. Впоследствии местные власти отключили в нем электроснабжение и отопление.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова советовала сперва просчитать последствия всем тем, кто задумает прибрать к рукам российскую недвижимость.

Консульство в Гданьске стало не первым, закрытым по инициативе польских властей. В октябре 2024 года Польша закрыла генеральное консульство России в Познани, а в мае 2025 года — генеральное консульство в Кракове. В ответ на это Россия отозвала согласие на работу польских консульств в Санкт-Петербурге, Калининграде и Иркутске.

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