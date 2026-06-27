Польша подала иск о передаче здания консульства России в Гданьске

Генеральное консульство России в Гданьске прекратило работу в декабре 2024 года по решению Варшавы. Как пояснял на тот момент РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш, само здание является российской государственной собственностью, полученной в бессрочное и безвозмездное пользование. При этом заммэра Гданьска Эмилия Лодзиньская заявляла, что России будет предложено передать здание польской стороне, а при отказе планируется подать иск.