Бахрейн обвинил Иран в атаке на его территорию

«Министерство иностранных дел выражает решительное осуждение со стороны королевства Бахрейн в связи с атакой на его территорию, совершенной сегодня на рассвете, в субботу, 27 июня, с применением нескольких иранских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении ведомства, которое приводит агентство новостей Бахрейна BNA.
В связи с произошедшим внешнеполитическое ведомство Бахрейна возложило на Тегеран ответственность за «подрыв мирных инициатив».
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