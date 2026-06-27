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Бахрейн обвинил Иран в атаке на его территорию

Министерство иностранных дел Бахрейна сообщило, что в субботу на рассвете Иран атаковал территорию королевства с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Источник: AP 2024

«Министерство иностранных дел выражает решительное осуждение со стороны королевства Бахрейн в связи с атакой на его территорию, совершенной сегодня на рассвете, в субботу, 27 июня, с применением нескольких иранских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении ведомства, которое приводит агентство новостей Бахрейна BNA.

В связи с произошедшим внешнеполитическое ведомство Бахрейна возложило на Тегеран ответственность за «подрыв мирных инициатив».

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