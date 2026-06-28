Мэр Екатеринбурга провел встречу с делегацией Минска

Сотрудничество городов насчитывает уже 24 года. Первое соглашение об установлении дружественных связей было подписано еще в 2002 году. В 2022 году Екатеринбург и Минск стали городами-побратимами. С тех пор было реализовано порядка 83 совместных проектов.