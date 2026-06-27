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Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт заявила про второй раунд переговоров Лукашенко и Путина

Эйсмонт: переговоры Лукашенко и Путина будут идти второй день 27 июня.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт сказала, что у президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина 27 июня состоится второй раунд переговоров, пишет РИА Новости.

Напомним, что белорусский лидер направился в длительную командировку. И 26 июня у белорусского и российского лидеров прошли переговоры. Здесь мы писали, что известно о встрече Лукашенко и Путина тет-а-тет на Валдае 26 июня 2026.

А в субботу, 27 июня, пресс-секретарь главы Беларуси заявила о втором раунде переговоров Лукашенко и Путина.

— Переговоры с президентом России сегодня запланированы, и даже в расширенном составе, — уточнила Эйсмонт.

А еще стало известно, что Совбез ООН проведет заседание из-за атаки БПЛА на автобус с белорусскими детьми под Брянском.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил, что ждет выпускников белорусских вузов.

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