Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт заявила про второй раунд переговоров Лукашенко и Путина

Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт сказала, что у президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина 27 июня состоится второй раунд переговоров, пишет РИА Новости.
Напомним, что белорусский лидер направился в длительную командировку. И 26 июня у белорусского и российского лидеров прошли переговоры. Здесь мы писали, что известно о встрече Лукашенко и Путина тет-а-тет на Валдае 26 июня 2026.
А в субботу, 27 июня, пресс-секретарь главы Беларуси заявила о втором раунде переговоров Лукашенко и Путина.
— Переговоры с президентом России сегодня запланированы, и даже в расширенном составе, — уточнила Эйсмонт.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил, что ждет выпускников белорусских вузов.