Тело работника завода нашли после ракетной атаки ВСУ на Волгоград

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил трагическую новость: один из сотрудников завода, подвергшегося ракетной атаке в областном центре, погиб на месте. Его тело обнаружили в ходе ликвидации последствий.
«К сожалению, в результате сегодняшней ракетной атаки есть погибший. В ходе ликвидации повреждений обнаружено тело работника предприятия. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — сказал губернатор.
Поиски еще одного сотрудника продолжаются.
На данный момент известно об одиннадцати пострадавших — все они госпитализированы. По данным медиков, двое остаются в тяжёлом состоянии, врачи делают все возможное, чтобы спасти им жизнь.
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