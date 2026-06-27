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Тело работника завода нашли после ракетной атаки ВСУ на Волгоград

На данный момент известно об одиннадцати пострадавших — все они госпитализированы. По данным медиков, двое остаются в тяжёлом состоянии.

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил трагическую новость: один из сотрудников завода, подвергшегося ракетной атаке в областном центре, погиб на месте. Его тело обнаружили в ходе ликвидации последствий.

«К сожалению, в результате сегодняшней ракетной атаки есть погибший. В ходе ликвидации повреждений обнаружено тело работника предприятия. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — сказал губернатор.

Поиски еще одного сотрудника продолжаются.

На данный момент известно об одиннадцати пострадавших — все они госпитализированы. По данным медиков, двое остаются в тяжёлом состоянии, врачи делают все возможное, чтобы спасти им жизнь.

Ранее vlg.aif.ru сообщал о событиях ночи 27 июня.