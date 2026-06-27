СМИ назвали ошибки США, приведшие к атаке на школу в Иране

По данным собеседников Bloomberg, эти сведения содержатся в расследовании Пентагона, результаты которого не публиковались. В ведомстве заявляли, что расследование еще не завершено. Как отметил один из источников, материалы были переданы еще в апреле, однако до сих пор находятся на рассмотрении Центрального командования США (CENTCOM), отвечающего за проведение военных операций против Ирана.