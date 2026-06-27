СМИ назвали ошибки США, приведшие к атаке на школу в Иране

Как уточняет агентство, в 2019 году аналитик разведки, изучавший данные о возможных целях для ударов в Иране, выявил изменения на объекте в Минабе. Ранее США считали его военно-морской базой элитного подразделения иранских вооруженных сил. Однако фактически там располагалась начальная школа. Аналитик зафиксировал изменения с помощью инструмента цифровой разведки, который не был интегрирован в официальную базу разведданных. В результате обновленная информация не поступила командованию.
По данным собеседников Bloomberg, эти сведения содержатся в расследовании Пентагона, результаты которого не публиковались. В ведомстве заявляли, что расследование еще не завершено. Как отметил один из источников, материалы были переданы еще в апреле, однако до сих пор находятся на рассмотрении Центрального командования США (CENTCOM), отвечающего за проведение военных операций против Ирана.
В первый день совместной военной операции США и Израиля против Ирана, 28 февраля, по школе для девочек «Шаджаре Тайебе» в Минабе был нанесен удар ракетами Tomahawk. По данным иранской стороны, погибли 168 человек. Как писала The New York Times, предварительное расследование установило ответственность США за этот удар. Дональд Трамп утверждает, что американские военные не наносили удара, однако установить виновных может не получиться.