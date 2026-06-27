Дмитриев высмеял право фон дер Ляйен на кондиционер в ЕК

Ранее издание Politico со ссылкой на уведомление для сотрудников информировало, что в пятницу в штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе с первого по седьмой этаж из-за сильной жары была отключена система кондиционирования. При этом данное ограничение не коснулось этажей, на которых работают фон дер Ляйен и ряд комиссаров. По данным газеты, кабинет фон дер Ляйен расположен на 13 этаже, а большинство комиссаров занимают восьмой и выше этажи здания. Издание отмечает, что сотрудники Еврокомиссии сравнили сложившуюся ситуацию с «феодализмом» и охарактеризовали ее как «позор».