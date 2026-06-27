Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев высмеял право фон дер Ляйен на кондиционер в ЕК

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал информацию о том, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен имеет доступ к кондиционеру на рабочем месте, в отличие от других сотрудников здания.

Источник: РИА "Новости"

«На верхних этажах здания Еврокомиссии они работают гораздо усерднее, поэтому, конечно, им предоставлено право на кондиционеры, в отличие от обслуживающего персонала на нижних этажах», — заявил Дмитриев в соцсети X.

Ранее издание Politico со ссылкой на уведомление для сотрудников информировало, что в пятницу в штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе с первого по седьмой этаж из-за сильной жары была отключена система кондиционирования. При этом данное ограничение не коснулось этажей, на которых работают фон дер Ляйен и ряд комиссаров. По данным газеты, кабинет фон дер Ляйен расположен на 13 этаже, а большинство комиссаров занимают восьмой и выше этажи здания. Издание отмечает, что сотрудники Еврокомиссии сравнили сложившуюся ситуацию с «феодализмом» и охарактеризовали ее как «позор».

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше