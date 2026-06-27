Глава МИД Эстонии призвал Европу усилить давление на Россию

«Сейчас настало время проявить стратегическое терпение, оказать больше давления на Россию, чтобы быть готовым к любым ответным действиям с ее стороны», — утверждает он.
Глава эстонского внешнеполитического ведомства также призвал европейские страны увеличить объемы военной и финансовой помощи Киеву.
Как подчеркивал министр иностранных дел России Сергей Лавров, Европа предпринимает попытки сдерживать процесс дипломатического урегулирования ситуации на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать «воевать до последнего украинца».