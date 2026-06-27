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Глава МИД Эстонии призвал Европу усилить давление на Россию

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью Bloomberg заявил о необходимости усиления давления на Россию и наращивания поддержки Украины со стороны европейских государств.

Источник: AP 2024

«Сейчас настало время проявить стратегическое терпение, оказать больше давления на Россию, чтобы быть готовым к любым ответным действиям с ее стороны», — утверждает он.

Глава эстонского внешнеполитического ведомства также призвал европейские страны увеличить объемы военной и финансовой помощи Киеву.

Как подчеркивал министр иностранных дел России Сергей Лавров, Европа предпринимает попытки сдерживать процесс дипломатического урегулирования ситуации на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать «воевать до последнего украинца».

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