Мэр Екатеринбурга провел встречу с делегацией Белоруссии

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел рабочую встречу с делегацией Белоруссии во главе с заместителем председателя Минского городского исполнительного комитета Андреем Стригельским. Стороны обсудили развитие сотрудничества между городами-побратимами. Как сообщили в администрации Екатеринбурга, соглашение об установлении дружественных связей между Екатеринбургом и Минском было подписано в 2002 году, а четыре года назад сотрудничество получило статус побратимства.