Axios: Трамп допустил отказ от «пониманий Анкориджа»

«Трамп был скептически настроен ко всему, что касалось Путина, и говорил о давлении на Россию, но другие лидеры не верят, что он действительно что-то предпримет», — заявил один из источников издания на условиях анонимности.
Встреча президентов России и США состоялась в Анкоридже 15 августа 2025 года. Владимир Путин и Дональд Трамп охарактеризовали переговоры как полезные и продуктивные.
В июне заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что Соединенные Штаты не корректируют свою политику в отношении Украины, а напротив, отходят «от базовых пониманий», достигнутых главами государств. «[Видим] определенное сближение линии Вашингтона с наиболее оголтелой антироссийской политикой, проводимой теми же самыми ближайшими союзниками США в Европе», — указал дипломат. Министр Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что «не хочет даже подозревать», будто саммит на Аляске был организован для того, чтобы выиграть время для поставок вооружений Украине.
Госсекретарь США Марко Рубио после этого подчеркнул, что в ходе саммита обсуждались различные предложения, однако никаких соглашений заключено не было.