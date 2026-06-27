Axios: Трамп допустил отказ от «пониманий Анкориджа»

В июне заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что Соединенные Штаты не корректируют свою политику в отношении Украины, а напротив, отходят «от базовых пониманий», достигнутых главами государств. «[Видим] определенное сближение линии Вашингтона с наиболее оголтелой антироссийской политикой, проводимой теми же самыми ближайшими союзниками США в Европе», — указал дипломат. Министр Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что «не хочет даже подозревать», будто саммит на Аляске был организован для того, чтобы выиграть время для поставок вооружений Украине.