«Подобным образом нацистская Германия в 1938 и 1939 годах выдвигала один за другим ультиматумы Чехословакии и Польше, чтобы оказывать постоянное давление и оправдывать свою запланированную агрессию извне», — говорится в публикации.
Как полагает автор статьи, Зеленский рассчитывает на поддержку западных спонсоров, которые, возможно, даже побуждали его к таким действиям.
В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что угрозы Владимира Зеленского в адрес Белоруссии полностью раскрывают его террористическую сущность.
Спустя несколько дней после удара ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области Зеленский пригрозил президенту Белоруссии Александру Лукашенко новыми атаками. Причиной стало размещение на приграничной территории техники, которая, по утверждению Киева, используется для корректировки ударов ВС России по Украине.
Ранее Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya English заявил, что распространение конфликта между Украиной и Россией на территорию его страны абсолютно недопустимо.