JW: Зеленский использует методы Третьего рейха против Белоруссии

Спустя несколько дней после удара ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области Зеленский пригрозил президенту Белоруссии Александру Лукашенко новыми атаками. Причиной стало размещение на приграничной территории техники, которая, по утверждению Киева, используется для корректировки ударов ВС России по Украине.