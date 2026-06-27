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FP: операция против Ирана привела США к наихудшему сценарию

Попытки расширения военного присутствия США на Ближнем Востоке обернулись для Вашингтона серьезными негативными последствиями, пишет Foreign Policy.

Источник: Reuters

«Вместо того, чтобы обеспечить свободные перевозки энергоносителей, американцы своим вмешательством лишь заблокировали их. Война с Ираном подчеркнула простую реальность: расширение военного присутствия США на Ближнем Востоке контрпродуктивно», — говорится в публикации.

Как отмечает издание, американо-израильская операция «Эпическая ярость» спровоцировала «самый опасный сценарий нефтяного кризиса».

Накануне вечером Центральное командование Вооруженных сил сообщило, что США нанесли удары по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе. По данным СМИ, в районе иранского города Сирик прогремели взрывы, предположительно, два снаряда попали в местную телебашню. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана пообещал скорый и решительный ответ на этот удар.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании. Он предполагает прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане, а также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства через Ормузский пролив.

Кроме того, Иран обязуется не создавать ядерное оружие, а вопрос атомной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие санкций.

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