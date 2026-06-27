FP: операция против Ирана привела США к наихудшему сценарию

«Вместо того, чтобы обеспечить свободные перевозки энергоносителей, американцы своим вмешательством лишь заблокировали их. Война с Ираном подчеркнула простую реальность: расширение военного присутствия США на Ближнем Востоке контрпродуктивно», — говорится в публикации.
Как отмечает издание, американо-израильская операция «Эпическая ярость» спровоцировала «самый опасный сценарий нефтяного кризиса».
Накануне вечером Центральное командование Вооруженных сил сообщило, что США нанесли удары по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе. По данным СМИ, в районе иранского города Сирик прогремели взрывы, предположительно, два снаряда попали в местную телебашню. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана пообещал скорый и решительный ответ на этот удар.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании. Он предполагает прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане, а также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства через Ормузский пролив.
Кроме того, Иран обязуется не создавать ядерное оружие, а вопрос атомной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие санкций.