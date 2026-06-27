Экс-премьер Британии объяснил сложность поста фразой о Путине и автобусах

Бывший мэр Манчестера Энди Бернхэм, который теперь стал потенциальным кандидатом на должность премьера Великобритании, не имеет опыта в международной политике, заявил бывший глава правительства королевства Джон Мейджор (1990−1997 гг.). Его слова приводит Independent.
«Мистер Бернхэм добился успеха на посту мэра Манчестера, но решение вопросов, связанных с автобусным сообщением, несколько отличается от решения проблем, связанных с правительством, не говоря уже о Си Цзиньпине, Путине, Трампе, Макроне, Мерце — это совсем другая проблема, нежели проблемы с автобусным сообщением в Манчестере», — объяснил Мейджор.
Бернхэм возглавлял Манчестер с 2017 года, недавно ушел в отставку и избрался от лейбористов в парламент на дополнительных выборах. Последнего называют потенциальным новым лидером правящей партии, а значит, и будущим премьером; высокопоставленные соратники Стармера фактически призвали его уступить свое место Бернхэму.
Нынешний премьер Британии Кир Стармер несколько дней назад объявил об отставке и анонсировал уход с поста лидера правящей Лейбористской партии. Политик объяснил, что услышал позицию однопартийцев, которые публично задались вопросом, является ли он лучшим лидером для лейбористов.
Согласно результатам майского исследования компании YouGov, только 23% британцев положительно относятся к Стармеру, 69% — отрицательно.
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