Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-премьер Британии объяснил сложность поста фразой о Путине и автобусах

Экс-мэра Манчестера Бернхэма прочат в премьеры Великобритании. Джон Мейджор, руководивший правительством в конце XX века, указал: опыт Бернхэма в налаживании работы автобусов не поможет в общении с Путиным, Си, Мерцем и Трампом.

Источник: РБК

Бывший мэр Манчестера Энди Бернхэм, который теперь стал потенциальным кандидатом на должность премьера Великобритании, не имеет опыта в международной политике, заявил бывший глава правительства королевства Джон Мейджор (1990−1997 гг.). Его слова приводит Independent.

«Мистер Бернхэм добился успеха на посту мэра Манчестера, но решение вопросов, связанных с автобусным сообщением, несколько отличается от решения проблем, связанных с правительством, не говоря уже о Си Цзиньпине, Путине, Трампе, Макроне, Мерце — это совсем другая проблема, нежели проблемы с автобусным сообщением в Манчестере», — объяснил Мейджор.

Бернхэм возглавлял Манчестер с 2017 года, недавно ушел в отставку и избрался от лейбористов в парламент на дополнительных выборах. Последнего называют потенциальным новым лидером правящей партии, а значит, и будущим премьером; высокопоставленные соратники Стармера фактически призвали его уступить свое место Бернхэму.

Нынешний премьер Британии Кир Стармер несколько дней назад объявил об отставке и анонсировал уход с поста лидера правящей Лейбористской партии. Политик объяснил, что услышал позицию однопартийцев, которые публично задались вопросом, является ли он лучшим лидером для лейбористов.

Согласно результатам майского исследования компании YouGov, только 23% британцев положительно относятся к Стармеру, 69% — отрицательно.

Материал дополняется.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше