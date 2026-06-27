«Мистер Бернхэм добился успеха на посту мэра Манчестера, но решение вопросов, связанных с автобусным сообщением, несколько отличается от решения проблем, связанных с правительством, не говоря уже о Си Цзиньпине, Путине, Трампе, Макроне, Мерце — это совсем другая проблема, нежели проблемы с автобусным сообщением в Манчестере», — объяснил Мейджор.