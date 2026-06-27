Медведев предложил отобрать у Польши резиденцию президента

«Да-да! Это русские деньги. Посему стоило бы подумать о предъявлении нашей страной иска об изъятии дворца из чужого незаконного владения у новоявленной Rzeczpospolita», — написал Медведев в мессенджере «Макс».
Ранее советник Генпрокуратуры Польши Войцех Муравский проинформировал журналистов о планах польских властей через суд изъять у России здание бывшего генерального консульства в Гданьске.
В своем заявлении Медведев указал, что обсуждать дипломатические иммунитеты имущества с польской стороной «бессмысленно». Данную инициативу Варшавы он связал с «лишением госнаград бандеровских прихвостней».
По мнению политика, тот факт, что нынешний дворец Бельведер был возведен на средства Российской империи, может стать основанием для юридических претензий.