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Медведев предложил отобрать у Польши резиденцию президента

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 27 июня выступил с предложением рассмотреть возможность подачи Россией иска о возвращении дворца Бельведер в Варшаве. Данное здание было построено на средства казны Российской империи и в настоящее время является резиденцией президента Польши.

Источник: РИА "Новости"

«Да-да! Это русские деньги. Посему стоило бы подумать о предъявлении нашей страной иска об изъятии дворца из чужого незаконного владения у новоявленной Rzeczpospolita», — написал Медведев в мессенджере «Макс».

Ранее советник Генпрокуратуры Польши Войцех Муравский проинформировал журналистов о планах польских властей через суд изъять у России здание бывшего генерального консульства в Гданьске.

В своем заявлении Медведев указал, что обсуждать дипломатические иммунитеты имущества с польской стороной «бессмысленно». Данную инициативу Варшавы он связал с «лишением госнаград бандеровских прихвостней».

По мнению политика, тот факт, что нынешний дворец Бельведер был возведен на средства Российской империи, может стать основанием для юридических претензий.

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