В ФРГ допустили возвращение призыва при провале добровольного набора

Глава оборонного комитета бундестага Томас Рёвекамп счел преждевременным исключение возвращения обязательного воинского призыва в Германии. Об этом пишет Die Zeit.
«Бундесверу необходимо на 50% больше солдат и в три раза больше рекрутов. Сможем ли мы добиться этого при нынешней добровольной системе или нам придется вернуться к воинской обязанности, мы должны будем решить в следующем году», — сказал он.
С 1 января 2026 года в Германии начал действовать новый закон о добровольной военной службе. Он обязывает мужчин в возрасте от 18 до 25 лет заполнить анкету для оценки мотивации и пригодности к службе в вооруженных силах страны. Однако система показала низкие результаты. Анкеты получили почти 300 тыс. человек, лишь 530 из них обязались пройти военную службу.
По информации издания, полученной от Минобороны Германии, из более чем 153 тыс. мужчин, которые получили анкету, заполнили ее 96%. Среди женщин ответивших оказалось лишь 4%. На основе полученных данных проведено около 1,5 тыс. медосмотров и собеседований, еще 600 запланированы.
Авторы материала отметили, что каждый пятый молодой человек, прошедший анкетирование, выразил интерес к военной службе. Однако из-за того, что они находятся в процессе получения образования, в армию эти люди смогут отправиться лишь через год или два.
При этом классические методы набора в бундесвер показывают лучшие результаты: в этом году поступило около 38,5 тыс. заявок, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Число принятых на службу выросло на 13% — примерно до 11 тыс.
Цель нового закона — увеличить численность бундесвера с нынешних 184 тыс. до 255−270 тыс. к 2035 году. В случае невыполнения планов по набору может быть введена так называемая «воинская повинность по потребности», сообщает Zeit.
В апреле министр обороны ФРГ Борис Писториус представил первую в истории республики военную стратегию. В частности, она предусматривает, что к 2035 году в ВС страны должны будут служить 460 тыс. военных (включая 200 тыс. резервистов). Это соответствует рекомендациям НАТО на случай конфликта. Писториус отмечал, что 460 тыс. — это не предел, а «направление», в котором движется страна.
Обязательный призыв на военную службу в Германии приостановлен с 2011 года.
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