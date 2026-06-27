В ФРГ допустили возвращение призыва при провале добровольного набора

С 1 января 2026 года в Германии начал действовать новый закон о добровольной военной службе. Он обязывает мужчин в возрасте от 18 до 25 лет заполнить анкету для оценки мотивации и пригодности к службе в вооруженных силах страны. Однако система показала низкие результаты. Анкеты получили почти 300 тыс. человек, лишь 530 из них обязались пройти военную службу.