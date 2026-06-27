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Четыре человека пострадали при ударе БПЛА по рынку в ЛНР

Украинский беспилотник ударил по точке быстрого питания на центральном рынке в Сватово.

Источник: РБК

Украинский беспилотник ударил по точке быстрого питания на центральном рынке в Сватово. Пострадали четыре человека, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в «Максе».

«Троих пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в местную больницу, а 35-летнюю женщину в тяжелом состоянии перевели в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — написал он.

27 июня женщина скончалась в результате удара ВСУ по Горловке в ДНР. Еще одна мирная жительница пострадала.

Накануне два человека погибли в ЛНР при ударе беспилотников по сельскохозяйственной технике в Старобельском и Перевальском округах.

Кроме того, в результате прилета дрона по грузовику в Новоайдарском округе пострадал водитель. В Лисичанске БПЛА атаковали экскаватор и два автомобиля, ранены двое мужчин и одна женщина, сообщил Пасечник.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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