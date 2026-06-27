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Путин и Лукашенко продолжили переговоры на второй день встречи на Валдае

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 27 июня продолжили встречу на Валдае, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Источник: РБК

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 27 июня продолжили встречу на Валдае, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Я могу подтвердить: действительно, сегодня продолжается общение президента Путина и президента Лукашенко в резиденции российского президента на Валдае», — сказал он.

Лукашенко прибыл в рабочим визитом в Россию накануне. В Кремле сообщили, что Путин принял белорусского коллегу в своей резиденции на Валдае в Новгородской области.

Лидеры обсудили «повестку дня Союзного государства, торгово-экономическое взаимодействие и реализацию совместных проектов в области экономики, а также вопросы, связанные с региональной безопасностью», сообщила пресс-служба Кремля.

Незадолго до поездки в Россию лидер республики сообщил, что готовится к длительной командировке. Лукашенко однако не уточнил, какие именно страны планирует посетить.

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