Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека погибли в результате удара по машине в Брянской области

Два человека скончались в результате удара беспилотника по автомобилю в брянской деревне Петрятинка, сообщил губернатор Егор Ковальчук.

Источник: РБК

Два человека скончались в результате удара беспилотника по автомобилю в брянской деревне Петрятинка, сообщил губернатор Егор Ковальчук.

Об атаке глава региона написал около 17:30 мск. «Дрон-камикадзе атаковал машину, которая была припаркована у магазина в деревне Петрятинка Злынковского района», — говорится в сообщении.

В результате атаки погиб водитель, пассажирку доставили в больницу. Спустя около двух часов Ковальчук написал, что женщина скончалась, ее ранение было слишком тяжелым.

В луганском городе Сватово беспилотник ударил по точке быстрого питания на центральном рынке. Четыре человека пострадали, одну из них — 35-летнюю женщину — перевели в республиканскую больницу в тяжелом состоянии, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

17 июня в Брянской области беспилотник ударил по автобусу, в котором находилась детская футбольная команда, следовавшая из Белоруссии на отдых в Геленджик. В салоне находились 44 гражданина Белоруссии, среди них 28 детей.

В результате погибла сопровождавшая молодых спортсменов женщина, еще восемь человек, включая шестерых детей, пострадали.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Биография Леонида Пасечника
Проделавший путь от сотрудника Службы безопасности Украины до главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник считается сегодня в РФ видным политическим деятелем. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше