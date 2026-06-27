Два человека погибли в результате удара по машине в Брянской области

Два человека скончались в результате удара беспилотника по автомобилю в брянской деревне Петрятинка, сообщил губернатор Егор Ковальчук.
Об атаке глава региона написал около 17:30 мск. «Дрон-камикадзе атаковал машину, которая была припаркована у магазина в деревне Петрятинка Злынковского района», — говорится в сообщении.
В результате атаки погиб водитель, пассажирку доставили в больницу. Спустя около двух часов Ковальчук написал, что женщина скончалась, ее ранение было слишком тяжелым.
В луганском городе Сватово беспилотник ударил по точке быстрого питания на центральном рынке. Четыре человека пострадали, одну из них — 35-летнюю женщину — перевели в республиканскую больницу в тяжелом состоянии, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
17 июня в Брянской области беспилотник ударил по автобусу, в котором находилась детская футбольная команда, следовавшая из Белоруссии на отдых в Геленджик. В салоне находились 44 гражданина Белоруссии, среди них 28 детей.
В результате погибла сопровождавшая молодых спортсменов женщина, еще восемь человек, включая шестерых детей, пострадали.
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