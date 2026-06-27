Тысячи украинцев могут лишиться брони от мобилизации из-за новых правил

По данным издания, Минэкономики Украины опубликовало обновлённые критерии, среди которых — уровень средней зарплаты на предприятии. Под требование о «высоких зарплатах» могут попасть, например, IT-компании.
При этом опубликованный министерством перечень не является окончательным: областные администрации тоже могут вводить свои условия. Проблема в том, что во многих регионах новые критерии до сих пор не утверждены. Областные власти должны были обновить их до 10 июня, однако к 27 июня это сделали далеко не все.
Из-за этого предприятия могут не успеть подтвердить критический статус и заново оформить бронь для сотрудников. Если между старым и новым статусом появится пауза, действующие отсрочки автоматически прекратятся, а работникам смогут вручать повестки.
Глава коммунального предприятия «Тепловик» Александр Душенко заявил изданию, что у сотрудников бронь была оформлена до февраля следующего года, однако теперь её снова придётся подтверждать. По его мнению, частая смена правил создаёт для ТЦК возможность набрать больше людей в периоды «между бронировками».
Одна из украинских отраслевых ассоциаций уже направила письмо в Минэкономики с просьбой продлить переходный период. В противном случае, как предупредили представители отрасли, с осени брони могут начать массово «слетать».
Ранее проблемы с бронью возникли и у украинских врачей. В мае Минздрав Украины отменил часть отсрочек от мобилизации для медработников по запросу Киева.
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