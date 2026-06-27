Тысячи украинцев могут лишиться брони от мобилизации из-за новых правил

При этом опубликованный министерством перечень не является окончательным: областные администрации тоже могут вводить свои условия. Проблема в том, что во многих регионах новые критерии до сих пор не утверждены. Областные власти должны были обновить их до 10 июня, однако к 27 июня это сделали далеко не все.