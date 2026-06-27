Франция предупредила об ответе после «враждебных» действий Буркина-Фасо

Власти Буркина-Фасо объявили о разрыве отношений накануне, 26 июня. В заявлении правительства говорилось, что условия для взаимного уважения и национального суверенитета больше не соблюдаются, у Парижа есть «неоколониальные амбиции», действия Франции направлены против национальных интересов Буркина-Фасо. Министр связи Буркина-Фасо Жильбер Уэдраого обвинил Францию в поддержке подрывных сетей и террористов, Париж подобные обвинения ранее отрицал.