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Франция предупредила об ответе после «враждебных» действий Буркина-Фасо

Франция рассматривает ответные меры после решения правительства Буркина-Фасо разорвать дипломатические отношения, сообщает французское министерство иностранных дел, передает Reuters.

Источник: РБК

Франция рассматривает ответные меры после решения правительства Буркина-Фасо разорвать дипломатические отношения, сообщает французское министерство иностранных дел, передает Reuters.

«Франция сожалеет об этом враждебном и необоснованном решении, которое иллюстрирует тревожную тенденцию, наблюдаемую в буркина-Фасо», — добавили в ведомстве и призвали французов, находящихся в этой республике, «проявлять повышенную бдительность».

Власти Буркина-Фасо объявили о разрыве отношений накануне, 26 июня. В заявлении правительства говорилось, что условия для взаимного уважения и национального суверенитета больше не соблюдаются, у Парижа есть «неоколониальные амбиции», действия Франции направлены против национальных интересов Буркина-Фасо. Министр связи Буркина-Фасо Жильбер Уэдраого обвинил Францию в поддержке подрывных сетей и террористов, Париж подобные обвинения ранее отрицал.

Материал дополняется.