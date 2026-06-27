Россия и Китай провели совместное воздушное патрулирование в АТР

Россия и Китай провели очередное совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В составе авиагруппы были стратегические ракетоносцы Ту-95мс Воздушно-космических сил России и бомбардировщики Хун-6к Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая. Об этом сообщило Минобороны России в своем официальном канале в «Максе».
Самолеты патрулировали акватории Японского, Восточно-Китайского морей и западную часть Тихого океана. Продолжительность совместного полета составила около шести часов. На всем маршруте истребительное прикрытие обеспечивали российские Су-30см и Су-35с, а также китайские Цзянь-16.
В Минобороны подчеркнули, что действия самолетов обеих стран строго соответствовали международному праву, нарушений воздушного пространства иностранных государств допущено не было. Мероприятие проводилось в рамках плана военного сотрудничества на 2026 год и не было направлено против третьих стран, подчеркнули Минобороны РФ.