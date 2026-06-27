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Россия и Китай провели совместное воздушное патрулирование в АТР

Стратегические ракетоносцы Ту-95мс и Хун-6к летали над Японским и Восточно-Китайским морями около шести часов.

Источник: Комсомольская правда

Россия и Китай провели очередное совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В составе авиагруппы были стратегические ракетоносцы Ту-95мс Воздушно-космических сил России и бомбардировщики Хун-6к Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая. Об этом сообщило Минобороны России в своем официальном канале в «Максе».

Самолеты патрулировали акватории Японского, Восточно-Китайского морей и западную часть Тихого океана. Продолжительность совместного полета составила около шести часов. На всем маршруте истребительное прикрытие обеспечивали российские Су-30см и Су-35с, а также китайские Цзянь-16.

В Минобороны подчеркнули, что действия самолетов обеих стран строго соответствовали международному праву, нарушений воздушного пространства иностранных государств допущено не было. Мероприятие проводилось в рамках плана военного сотрудничества на 2026 год и не было направлено против третьих стран, подчеркнули Минобороны РФ.

Ранее в Турции прозвучало предложение о создании нового международного союза с участием России, Китая и Ирана, который должен стать противовесом НАТО.

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