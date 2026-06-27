Минобороны РФ показало видео совместного с КНР патрулирования над Тихим океаном

Российские и китайские бомбардировщики выполнили патрулирование под прикрытием истребителей Су-30СМ и «Цзянь-16». Видео © Пресс-служба Минобороны России.
«Авиагруппа в составе российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС и китайских стратегических бомбардировщиков “Хун-6К” осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского, Восточно-Китайского морей и западной частью Тихого океана». Продолжительность совместного полёта составила около шести часов", — говорится в сообщении ведомства.
Небо над маршрутом совместного патрулирования было надежно прикрыто истребителями. Российские Су-30СМ и Су-35С, а также китайские «Цзянь-16» работали в тесной связке, обеспечивая безопасность. Интересно, что на некоторых участках к этой международной эскадрилье присоединялись истребители других государств, сопровождая стратегические ракетоносцы.
О совместном воздушном патрулировании над Тихим океаном ранее информировала пресс-служба Минобороны КНР. В Пекине отметили, что подобные действия демонстрируют приверженность РФ и Китая к поддержанию региональной стабильности и безопасности.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.