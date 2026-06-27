Минобороны РФ показало видео совместного с КНР патрулирования над Тихим океаном

Небо над маршрутом совместного патрулирования было надежно прикрыто истребителями. Российские Су-30СМ и Су-35С, а также китайские «Цзянь-16» работали в тесной связке, обеспечивая безопасность. Интересно, что на некоторых участках к этой международной эскадрилье присоединялись истребители других государств, сопровождая стратегические ракетоносцы.