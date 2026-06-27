Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До 19 выросло число сбитых дронов, летевших в сторону Москвы

Уничтожены еще два беспилотника, которые летели на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».

Источник: РБК

Уничтожены еще два беспилотника, которые летели на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

Спустя 21 минуту, в 20:11, Собянин сообщил еще о трех сбитых беспилотниках. Таким образом, общее количество сбитых с начала суток аппаратов выросло до 19.

Днем в Московской области ввели режим беспилотной опасности, сообщило региональное РСЧС. На фоне угрозы БПЛА в столичных аэропортах Домодедово и Внуково действует режим приема и отправки рейсов по согласованию, сообщила Росавиация.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше