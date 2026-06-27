До 19 выросло число сбитых дронов, летевших в сторону Москвы

Уничтожены еще два беспилотника, которые летели на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.
Спустя 21 минуту, в 20:11, Собянин сообщил еще о трех сбитых беспилотниках. Таким образом, общее количество сбитых с начала суток аппаратов выросло до 19.
Днем в Московской области ввели режим беспилотной опасности, сообщило региональное РСЧС. На фоне угрозы БПЛА в столичных аэропортах Домодедово и Внуково действует режим приема и отправки рейсов по согласованию, сообщила Росавиация.
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