Путин и Лукашенко продолжили переговоры на Валдае

Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом 26 июня. В этот же день состоялась его встреча с Владимиром Путиным на Валдае. В ходе переговоров главы государств рассмотрели вопросы повестки Союзного государства, торгово-экономическое сотрудничество, совместные проекты, а также темы региональной безопасности.