Путин и Лукашенко продолжили переговоры на Валдае

Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, встреча проходит сегодня. «Я могу подтвердить: действительно, сегодня продолжается общение президента Путина и президента Лукашенко в резиденции российского президента на Валдае», — сообщил он.
Повестка переговоров не раскрывается.
Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом 26 июня. В этот же день состоялась его встреча с Владимиром Путиным на Валдае. В ходе переговоров главы государств рассмотрели вопросы повестки Союзного государства, торгово-экономическое сотрудничество, совместные проекты, а также темы региональной безопасности.
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