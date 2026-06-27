Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин и Лукашенко продолжили переговоры на Валдае

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжают общение в резиденции на Валдае в Новгородской области.

Источник: Пресс-служба Президента России

Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, встреча проходит сегодня. «Я могу подтвердить: действительно, сегодня продолжается общение президента Путина и президента Лукашенко в резиденции российского президента на Валдае», — сообщил он.

Повестка переговоров не раскрывается.

Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом 26 июня. В этот же день состоялась его встреча с Владимиром Путиным на Валдае. В ходе переговоров главы государств рассмотрели вопросы повестки Союзного государства, торгово-экономическое сотрудничество, совместные проекты, а также темы региональной безопасности.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше