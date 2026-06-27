Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вучич объявил о «последних неделях» на посту президента Сербии

Президент Сербии Александар Вучич, выступая перед своими сторонниками в Белграде, объявил о скором завершении своего президентского срока. Он заявил, что это его последние недели на посту главы государства, подчеркнув, что 14 лет преданно служил Сербии и её народу.

Источник: Life.ru

«Я люблю Сербию больше всего на свете. Я никогда не хотел служить кому-то больше, чем своей Родине, Сербии, и вам. Вам говорили, что я никогда не покину пост президента. Это мои последние дни и недели на посту президента республики», — отметил сербский лидер.

Вучич также упомянул, что ранее ему приписывали нежелание покидать пост, но теперь он подтверждает свой уход. Ранее, 10 июня, он уже говорил о возможном переходе на должность премьер-министра.

Ранее сербский оппозиционный политик Мирослав Парович заявил, что Александр Вучич взял курс на сближение с западными странами, а окончательный выбор между Европой и США сделает после ноябрьских выборов в Америке. По его мнению, в Кремле могут не до конца осознавать реальные мотивы сербского руководства: вокруг президента сложилась группа влияния, которая рисует его союзником Москвы, тогда как на деле нынешнего Белграда политика ориентирована на Запад.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
Читать дальше