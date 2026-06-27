Вучич объявил о «последних неделях» на посту президента Сербии

Ранее сербский оппозиционный политик Мирослав Парович заявил, что Александр Вучич взял курс на сближение с западными странами, а окончательный выбор между Европой и США сделает после ноябрьских выборов в Америке. По его мнению, в Кремле могут не до конца осознавать реальные мотивы сербского руководства: вокруг президента сложилась группа влияния, которая рисует его союзником Москвы, тогда как на деле нынешнего Белграда политика ориентирована на Запад.