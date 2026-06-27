Вучич объявил о «последних неделях» на посту президента Сербии

«Я люблю Сербию больше всего на свете. Я никогда не хотел служить кому-то больше, чем своей Родине, Сербии, и вам. Вам говорили, что я никогда не покину пост президента. Это мои последние дни и недели на посту президента республики», — отметил сербский лидер.
Вучич также упомянул, что ранее ему приписывали нежелание покидать пост, но теперь он подтверждает свой уход. Ранее, 10 июня, он уже говорил о возможном переходе на должность премьер-министра.
Ранее сербский оппозиционный политик Мирослав Парович заявил, что Александр Вучич взял курс на сближение с западными странами, а окончательный выбор между Европой и США сделает после ноябрьских выборов в Америке. По его мнению, в Кремле могут не до конца осознавать реальные мотивы сербского руководства: вокруг президента сложилась группа влияния, которая рисует его союзником Москвы, тогда как на деле нынешнего Белграда политика ориентирована на Запад.
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