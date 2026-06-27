Вучич заявил о последних днях и неделях на посту президента Сербии

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что его срок в качестве главы государства завершается. Заявление он сделал на митинге перед зданием Ассамблеи в Белграде, передает N1.
«Вероятно, это последний раз, когда я обращаюсь к вам как президент республики. Я преданно служил своей стране 14 лет. Я люблю Сербию больше всего на свете. Меня никогда не интересовали чужие интересы. Я не хотел служить никому, кроме граждан Сербии. Мне говорили, что я никогда не покину пост президента, это мои последние дни и недели на посту президента республики», — сказал он.
Вучич занимает пост президента Сербии с 31 мая 2017 года, в 2022-м был переизбран на второй срок, который официально истекает в мае 2027 года. Согласно Конституции Сербии, одно и то же лицо может быть президентом не более двух пятилетних сроков.
В начале июня Вучич заявил, что может подать в отставку с поста главы государства. В интервью «Радио Белград», обсуждая сроки проведения досрочных выборов, он сообщил, что его уход не станет неожиданностью.
Вучич тогда предположил, что покинет пост через «три-четыре месяца», а возможно, и раньше. Он отметил, что уже начал понемногу освобождать офис. Вучич также признался, что обдумывает возможность выдвижения на пост премьер-министра, а также ищет достойного преемника на президентский пост от действующей власти.
Он охарактеризовал будущего кандидата в президенты как «ответственного, образованного и энергичного человека, который знает, что представляет собой государство».
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