Вучич заявил о последних днях и неделях на посту президента Сербии

«Вероятно, это последний раз, когда я обращаюсь к вам как президент республики. Я преданно служил своей стране 14 лет. Я люблю Сербию больше всего на свете. Меня никогда не интересовали чужие интересы. Я не хотел служить никому, кроме граждан Сербии. Мне говорили, что я никогда не покину пост президента, это мои последние дни и недели на посту президента республики», — сказал он.