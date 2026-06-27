По его словам, начало переговорного процесса стало бы серьёзным ударом по нынешним властям в Киеве. Мема считает, что в таком случае западная финансовая поддержка Украины может оказаться под вопросом.
Политик отметил, что украинская экономика находится в тяжёлом положении и фактически зависит от внешних вливаний. Поэтому Киев заинтересован не в быстром дипломатическом решении, а в сохранении нынешней схемы поддержки, переговоры могут стать для правительства началом конца.
Российская сторона уже не раз заявляла о готовности к переговорам по Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что Зеленского готовы принять в Москве, если он настроен на серьёзный и ответственный разговор. Свои предложения по дипломатическому формату озвучивал и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он предлагал провести трёхсторонние переговоры с участием Владимира Путина и Зеленского, чтобы обсудить урегулирование конфликта и его последствия.
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