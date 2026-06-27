Переговоры между РФ и Украиной похоронят режим Зеленского, заявил Мема

Российская сторона уже не раз заявляла о готовности к переговорам по Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что Зеленского готовы принять в Москве, если он настроен на серьёзный и ответственный разговор. Свои предложения по дипломатическому формату озвучивал и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он предлагал провести трёхсторонние переговоры с участием Владимира Путина и Зеленского, чтобы обсудить урегулирование конфликта и его последствия.