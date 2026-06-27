Telegraph: в Германии могут ввести обязательную военную службу

Как отмечается, Бундесвер намерен увеличить численность военнослужащих до 260 тыс. к 2035 году, однако существует опасение, что достичь этого показателя только за счет добровольцев не удастся.
По информации издания, Германия усиливает подготовку к противодействию «растущей угрозе со стороны России». Собеседники газеты в парламентском комитете по обороне и Христианско-демократическом союзе заявили, что страна будет вынуждена вернуться к обязательному призыву, если армия не сможет набрать необходимый личный состав на добровольной основе. Окончательное решение должно быть принято до 31 июля 2027 года.
Председатель комитета парламента по обороне Томас Ревекамп в беседе с The Telegraph выразил сомнение в способности Бундесвера привлечь дополнительно 75 тыс. новобранцев исключительно за счет добровольного призыва. «Нам нужно будет очень серьезно обсудить, как мы достигнем этой амбициозной цели», — сказал он.
Обязательный призыв на военную службу был отменен в Германии в 2011 году. Как уточнил господин Ревекамп, страна пересмотрела оценку своей обороноспособности после начала российско-украинского конфликта.
В конце 2025 года немецкое правительство ввело обязательное анкетирование для всех мужчин в соответствии с законом о добровольной военной службе. В апреле 2026 года Бундесвер представил первую в послевоенной истории страны концепцию военной стратегии, которая предусматривает создание самой мощной сухопутной армии в Европе к 2039 году.