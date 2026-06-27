Telegraph: в Германии могут ввести обязательную военную службу

По информации издания, Германия усиливает подготовку к противодействию «растущей угрозе со стороны России». Собеседники газеты в парламентском комитете по обороне и Христианско-демократическом союзе заявили, что страна будет вынуждена вернуться к обязательному призыву, если армия не сможет набрать необходимый личный состав на добровольной основе. Окончательное решение должно быть принято до 31 июля 2027 года.