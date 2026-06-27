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Вучич заявил о «последних днях» на посту президента Сербии

Президент Сербии Александр Вучич обратился к сторонникам на митинге у здания Ассамблеи в Белграде. Он сообщил, что выступает перед столь многочисленной аудиторией в статусе главы государства в последний раз.

Источник: AP 2024

Как заявил Вучич, на протяжении 14 лет его деятельность была направлена на благо граждан Сербии. Политик упомянул утверждения оппонентов о том, что он никогда не покинет должность. «Они ошибаются, это мои последние дни на посту президента Сербии. Большое спасибо за вашу веру, и я говорю вам, что служил преданнее, чем вы думали», — приводит слова Александра Вучича PinkTV.

Ранее, 10 июня, Александр Вучич заявил о возможности уйти в отставку с поста президента и выдвинуть свою кандидатуру на должность премьер-министра. Он уточнил, что такое решение может быть принято досрочно.

О намерении Вучича не переизбираться на пост президента также сообщал бывший вице-премьер республики Александр Вулин.

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