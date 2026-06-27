Вучич заявил о «последних днях» на посту президента Сербии

Как заявил Вучич, на протяжении 14 лет его деятельность была направлена на благо граждан Сербии. Политик упомянул утверждения оппонентов о том, что он никогда не покинет должность. «Они ошибаются, это мои последние дни на посту президента Сербии. Большое спасибо за вашу веру, и я говорю вам, что служил преданнее, чем вы думали», — приводит слова Александра Вучича PinkTV.