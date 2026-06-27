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Российские «Герани» сожгли две автозаправки в районе Запорожья

Российские войска поразили две автозаправочные станции в районе Запорожья. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

По данным ведомства, удар был нанесён с применением беспилотников дальнего действия «Герань-2 Сикер». В Минобороны заявили, что обе АЗС получили критические повреждения. После попаданий на объектах начался пожар. Другие подробности о последствиях удара в сообщении не приводятся.

Ранее «Герань» взорвала подстанцию и оставила без питания предприятия в Сумщине. После атаки часть предприятий, связанных с обеспечением ВСУ, осталась без электроснабжения.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.