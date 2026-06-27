Депутат Шеремет призвал к мерам против Apple за удаление российских приложений

Депутат Государственной думы Михаил Шеремет призвал ввести ответные меры в отношении американской компании Apple за удаление российских приложений. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
«Считаю, что нам стоит применить ответные меры к компании Apple за удаление российских приложений, если там не осознают и не признают ошибочность своей политики», — заявил депутат.
По словам Шеремета, Россия должна противодействовать угрозам, поступающим извне по линии информационной безопасности.
Напомним, что Apple удалила из App Store российские приложения VK Видео, VK Музыка, VK Мессенджер и Дзен. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, подобные действия ставят под сомнение надежность сервисов Apple, подрывая доверие к зарубежной компании.