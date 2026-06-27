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Силы ПВО сбили 124 украинских дрона над регионами России за 12 часов

124 беспилотника киевского режима уничтожены над 13 регионами РФ.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны сбили 124 беспилотника Вооруженных сил Украины над территориями России в течение 12 часов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ в субботу, 27 июня.

«В период с 8.00 до 20.00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 124 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Украинские беспилотники были сбиты, в том числе, над территориями Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской, Калужской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тульской областей. Также дроны ВСУ уничтожены над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.

Ранее KP.RU сообщал, что средства противовоздушной обороны в ночь с 26 на 27 июня перехватили и уничтожили 175 беспилотников ВСУ над несколькими регионами России.

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