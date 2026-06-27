Президент Сербии подтвердил курс на дружеские связи с РФ и КНР

«Мы бы портили свои традиционные дружеские отношения с КНР и Российской Федерацией? Не будем этого делать! Не отрекаемся от наших друзей, когда тяжело… но и выполним все наши обязательства на европейском пути», — заявил Вучич, обращаясь к собравшимся.