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Президент Сербии подтвердил курс на дружеские связи с РФ и КНР

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Белград намерен сохранять дружественные связи с Россией и Китаем.

Источник: РИА "Новости"

В субботу в столице Сербии перед зданием Скупщины (парламента) состоялась массовая акция «Сербия, одна семья», организованная в поддержку политики Вучича и правящей Сербской прогрессивной партии (СПП). Как уточнили в МВД Сербии, число участников достигло 207 тысяч человек.

«Мы бы портили свои традиционные дружеские отношения с КНР и Российской Федерацией? Не будем этого делать! Не отрекаемся от наших друзей, когда тяжело… но и выполним все наши обязательства на европейском пути», — заявил Вучич, обращаясь к собравшимся.

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