Президент Сербии подтвердил курс на дружеские связи с РФ и КНР

«Мы бы портили свои традиционные дружеские отношения с КНР и Российской Федерацией? Не будем этого делать! Не отрекаемся от наших друзей, когда тяжело… но и выполним все наши обязательства на европейском пути», — заявил Вучич, обращаясь к собравшимся.
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Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.Читать дальше