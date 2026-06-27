Politico рассказало о тоске по Байдену в техногигантах США

Компании из Кремниевой долины поддержали республиканца Дональда Трампа из опасений, что демократы введут чрезмерное регулирование сферы искусственного интеллекта, но агрессивные и непредсказуемые попытки Белого дома получить контроль над ИИ-сферой теперь заставляет некоторых представителей отрасли с ностальгией вспоминать о регулировании «в духе [Джо] Байдена», пишет Politico.
Один из руководителей компании, занимающейся искусственным интеллектом, выступил с резкой критикой препятствий, которые администрация чинит на пути внедрения новых моделей. «Это выглядит как де-факто режим лицензирования по европейскому образцу», — сказал он. Один из руководителей OpenAI сообщил, что отрасль ожидает от властей ясности.
Однако компании опасаются требовать от Белого дома разъяснений, чтобы не навлечь на себя экспортный контроль или иные жесткие меры регулирования, отмечает Politico. «Создается впечатление, что они ходят по тонкому льду», — сказал один из советников по вопросам политики в области ИИ.
В начале июня глава Белого дома подписал указ, призывающий разработчиков ИИ-моделей добровольно предоставлять правительству свои новинки на проверку за 30 дней до их вывода на рынок. На этой неделе генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сообщил сотрудникам, что власти попросили компанию сначала предоставить доступ к новой модели GPT-5.6 ограниченному кругу партнеров, прежде чем выпускать ее массово, сообщал Bloomberg 26 июня. По словам Альтмана, правительство все больше обеспокоено возможностями самых передовых моделей. Глава OpenAI подчеркнул, что компания должна взаимодействовать с администрацией республиканца по любым вопросам, касающимся безопасности и ограничений для новых моделей, даже если она не согласна с позицией властей.
Пока модель будет предоставлена 20 партнерам, а доступ к ней будет осуществляться через платформу Amazon Bedrock.
До этого компания Anthropic закрыла доступ из-за рубежа к двум своим самым передовым ИИ-продуктам — Mythos 5 и Fable 5 после того, как правительство обязало компанию ограничить использование этих моделей иностранными гражданами (как находящимися в стране, так и за ее пределами), сославшись на соображения национальной безопасности.
Позднее Anthropic сообщила, что власти разрешили ей предоставить доступ к Claude Mythos 5 ряду «доверенных» американских организаций, частично отменив предписание о приостановке доступа из-за рисков для национальной безопасности. Доступ к Mythos 5 получат более 100 компаний и учреждений, сообщал Reuters.
«Президент Трамп четко и неоднократно озвучивал свою цель: обеспечить сохранение лидерства США в сфере искусственного интеллекта и других передовых технологий. Президент Трамп и вся администрация продолжат укреплять позиции Америки как ведущего мирового центра инноваций», — заявила представитель Белого дома Лиз Хьюстон.
Сайф Хан, бывший советник администрации Байдена по вопросам технологий, назвал действия администрации Трампа чрезмерными, предположив, что они стали следствием прежнего отношения Белого дома к регулированию сферы ИИ.
«Теперь мы имеем дело с непрозрачной системой, где решения о том, что будет одобрено, а что нет, принимаются практически на основе ощущений», — отметил он.
Хан назвала новый подход Белого дома гораздо более губительным для индустрии искусственного интеллекта, чем любые меры, планировавшиеся администрацией Байдена, — включая экспортный контроль в отношении определенных стран как на чипы, так и на весовые коэффициенты передовых моделей ИИ.
«Нынешние действия администрации привели к практически полному мораторию на выпуск новых продуктов», — Сказал Хан.
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