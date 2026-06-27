Politico рассказало о тоске по Байдену в техногигантах США

В начале июня глава Белого дома подписал указ, призывающий разработчиков ИИ-моделей добровольно предоставлять правительству свои новинки на проверку за 30 дней до их вывода на рынок. На этой неделе генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сообщил сотрудникам, что власти попросили компанию сначала предоставить доступ к новой модели GPT-5.6 ограниченному кругу партнеров, прежде чем выпускать ее массово, сообщал Bloomberg 26 июня. По словам Альтмана, правительство все больше обеспокоено возможностями самых передовых моделей. Глава OpenAI подчеркнул, что компания должна взаимодействовать с администрацией республиканца по любым вопросам, касающимся безопасности и ограничений для новых моделей, даже если она не согласна с позицией властей.