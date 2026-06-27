Экс-премьер Великобритании: У Бёрнхэма нет нужного международного опыта

По словам Мейджора, успех на посту мэра Манчестера не означает готовности к большой политике. Он отметил, что решение местных вопросов сильно отличается от переговоров с мировыми лидерами.
Бывший глава британского кабмина подчеркнул, что управление транспортом и городскими проблемами не готовит политика к международной арене. В качестве примера он упомянул необходимость взаимодействовать с лидерами Китая, России, США, Франции и Германии.
Мейджор также выразил сомнение в том, что идеи Бёрнэма успеют пройти серьёзную проверку до возможного прихода на Даунинг-стрит. По его мнению, именно жёсткие вопросы и давление помогают политику увидеть слабые места в своей программе.
Кроме того, экс-премьер предположил, что Бёрнэм может сдвинуть Лейбористскую партию ещё левее. Он предупредил, что обещания увеличить расходы и пособия потребуют новых налогов, а денег на это у Британии, по его словам, нет.
Мейджор отдельно высмеял ситуацию внутри лейбористов. Он заявил, что при сотнях депутатов в парламенте партия, судя по всему, не смогла найти лидера среди своих действующих представителей.
22 июня Кир Стармер объявил об уходе с поста премьер-министра Великобритании. В заявлении на Даунинг-стрит он подтвердил, что намерен сложить полномочия. В шестиминутной речи Стармер объяснил, что после отставки хочет больше времени проводить с семьёй. По его словам, он рассчитывает быть лучшим мужем для своей жены и отцом для детей. После этого в Великобритании начала набирать обороты борьба за пост нового лидера Лейбористской партии. Одним из возможных претендентов называют мэра Большого Манчестера Эндрю Бёрнхэма.
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