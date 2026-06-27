Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-премьер Великобритании: У Бёрнхэма нет нужного международного опыта

Экс-премьер Британии Джон Мейджор заявил, что у Эндрю Бёрнхэма нет нужного международного опыта для работы во главе правительства. Об этом сообщает The Independent.

Источник: Life.ru

По словам Мейджора, успех на посту мэра Манчестера не означает готовности к большой политике. Он отметил, что решение местных вопросов сильно отличается от переговоров с мировыми лидерами.

Бывший глава британского кабмина подчеркнул, что управление транспортом и городскими проблемами не готовит политика к международной арене. В качестве примера он упомянул необходимость взаимодействовать с лидерами Китая, России, США, Франции и Германии.

Мейджор также выразил сомнение в том, что идеи Бёрнэма успеют пройти серьёзную проверку до возможного прихода на Даунинг-стрит. По его мнению, именно жёсткие вопросы и давление помогают политику увидеть слабые места в своей программе.

Кроме того, экс-премьер предположил, что Бёрнэм может сдвинуть Лейбористскую партию ещё левее. Он предупредил, что обещания увеличить расходы и пособия потребуют новых налогов, а денег на это у Британии, по его словам, нет.

Мейджор отдельно высмеял ситуацию внутри лейбористов. Он заявил, что при сотнях депутатов в парламенте партия, судя по всему, не смогла найти лидера среди своих действующих представителей.

22 июня Кир Стармер объявил об уходе с поста премьер-министра Великобритании. В заявлении на Даунинг-стрит он подтвердил, что намерен сложить полномочия. В шестиминутной речи Стармер объяснил, что после отставки хочет больше времени проводить с семьёй. По его словам, он рассчитывает быть лучшим мужем для своей жены и отцом для детей. После этого в Великобритании начала набирать обороты борьба за пост нового лидера Лейбористской партии. Одним из возможных претендентов называют мэра Большого Манчестера Эндрю Бёрнхэма.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше