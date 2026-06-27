Экс-премьер Великобритании: У Бёрнхэма нет нужного международного опыта

22 июня Кир Стармер объявил об уходе с поста премьер-министра Великобритании. В заявлении на Даунинг-стрит он подтвердил, что намерен сложить полномочия. В шестиминутной речи Стармер объяснил, что после отставки хочет больше времени проводить с семьёй. По его словам, он рассчитывает быть лучшим мужем для своей жены и отцом для детей. После этого в Великобритании начала набирать обороты борьба за пост нового лидера Лейбористской партии. Одним из возможных претендентов называют мэра Большого Манчестера Эндрю Бёрнхэма.