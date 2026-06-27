В центре Белграда прошёл многотысячный митинг в поддержку Вучича

Ранее Александар Вучич объявил о скором завершении своих полномочий на митинге в Белграде. Сербский лидер подчеркнул, что оставшиеся время станет для него последними в президентском кресле. Он напомнил собравшимся о 14 годах службы на благо республики и её граждан. Политик также коснулся темы упрёков в свой адрес. Он отметил, что оппоненты часто обвиняли его в нежелании добровольно покидать пост. Сейчас же Вучич подтвердил факт своего ухода.