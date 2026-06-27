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В центре Белграда прошёл многотысячный митинг в поддержку Вучича

Масштабная акция в поддержку президента Александра Вучича и правящей Сербской прогрессивной партии собрала в центре Белграда свыше 207 тысяч человек. Цифры официально обнародовала пресс-служба сербского МВД.

Источник: Life.ru

В Белграде прошёл массовый митинг в поддержку политики Вучича. Видео © Х /S p r i n t e r.

Митинг под лозунгом «Сербия, одна семья» развернулся на площади перед Скупщиной. Для удобства собравшихся там установили огромную сцену с экранами, палатки, шатры и даже оборудовали детскую площадку. Ради проведения мероприятия полиция перекрыла ряд центральных улиц и изменила маршруты общественного транспорта, причём ограничения будут действовать до утра 29 июня. Власти заранее предупреждали, что это собрание обещает стать крупнейшим в истории страны.

В субботу к парламенту пешком прибыли колонны сербов из Косово и Метохии, а также из Воеводины. Людей не испугала даже изнуряющая жара под 37 градусов. Отдельной внушительной группой на митинг приехали около 2,6 тысячи мотоциклистов. В МВД подчеркнули, что всё мероприятие проходит исключительно в мирной и спокойной атмосфере, без каких-либо эксцессов.

Всем пришедшим предложили поучаствовать в своеобразном голосовании. Гражданам раздают листы, где нужно выбрать пять наиболее важных для развития страны тем из 15 предложенных. Среди приоритетов значатся забота о людях, поддержание мира и стабильности, борьба за Косово и Метохию, развитие инфраструктуры, внешняя политика и международные отношения, безопасность и противодействие преступности.

Ранее Александар Вучич объявил о скором завершении своих полномочий на митинге в Белграде. Сербский лидер подчеркнул, что оставшиеся время станет для него последними в президентском кресле. Он напомнил собравшимся о 14 годах службы на благо республики и её граждан. Политик также коснулся темы упрёков в свой адрес. Он отметил, что оппоненты часто обвиняли его в нежелании добровольно покидать пост. Сейчас же Вучич подтвердил факт своего ухода.

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