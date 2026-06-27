Австралийца задержали в Таиланде по подозрению в убийстве 17-летней девушки

Сотрудники полиции нашли чемодан с телом подростка утром 26 июня. По камерам видеонаблюдения они установили, что днем ранее она заходила в здание вместе с задержанным. Спустя некоторое время он покинул его с чемоданом в руках. По данным The Guardian, вскоре ему могут предъявить обвинения в похищении ребенка, убийстве, сокрытии трупа и сексуализированном насилии в отношении несовершеннолетней.