Один в поле воин: Российский штурмовик три месяца в одиночку оборонял позицию в Константиновке

За 90 дней одиночной обороны штурмовик успел не только удержать позицию, но и захватить ещё один вражеский опорник в городе. Когда он наконец вышел к своим, один из сослуживцев смотрел ему в глаза и видел в них несломленный дух. По словам военного, было сразу понятно, что этот человек ни на секунду не думал сдаваться, в его глазах горел настоящий огонь.