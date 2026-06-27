Один в поле воин: Российский штурмовик три месяца в одиночку оборонял позицию в Константиновке

Боец оказался в полной изоляции. Регулярная связь с основными силами отсутствовала, а ждать ротации или подкрепления не приходилось из-за плотных обстрелов и шастающих вокруг вражеских диверсионных групп. Солдат выживал исключительно за счёт трофейного оружия и боеприпасов, брошенных противником при отступлении. Еду и воду ему приходилось добывать короткими ночными вылазками в близлежащие посадки.
При этом военнослужащий проявил недюжинную смекалку. Он постоянно менял огневые точки, чтобы создать у врага иллюзию, будто позицию обороняет целое отделение. Ночью он имитировал бурную активность, перетаскивая между укрытиями радиостанции и открывая беспокоящий огонь с разных направлений. Эта тактика полностью сбила с толку украинских разведчиков.
За 90 дней одиночной обороны штурмовик успел не только удержать позицию, но и захватить ещё один вражеский опорник в городе. Когда он наконец вышел к своим, один из сослуживцев смотрел ему в глаза и видел в них несломленный дух. По словам военного, было сразу понятно, что этот человек ни на секунду не думал сдаваться, в его глазах горел настоящий огонь.
«В глазах видно было, что этот человек не сдавался. У него в глазах горел огонь», — отметил он.
Ранее сообщалось, что южная часть Константиновки в Донецкой Народной Республики полностью перешла под контроль российских подразделений. Оборонительные порядки противника, сильно привязанные к применению дронов, утратили прежнюю устойчивость. С наступлением периода активной вегетации российские силы получили больше возможностей для скрытого перемещения и манёвра.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.