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Киев и Вышгород накрыло густым смогом

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Киев и Вышгород на Украине накрыло густым смогом, жители жалуются на запах гари, сообщает украинский телеканал ТСН.

Источник: AP 2024

«Киев и Вышгород задыхаются от смога, горожане жалуются, что нечем дышать», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.

Телеканал также опубликовал соответствующие видео, на котором заметно, что Киев затянуло пеленой смога, видимость минимальная.

По данным телеканала, сейчас Киев находится на 68-м месте в мировом рейтинге загрязнения воздуха в городах. По словам украинского эколога Александра Соколенко, которые приводит телеканал, причин для общего загрязнения воздуха несколько. Прежде всего, это последствия пожаров после взрывов.