Киев и Вышгород накрыло густым смогом

«Киев и Вышгород задыхаются от смога, горожане жалуются, что нечем дышать», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.
Телеканал также опубликовал соответствующие видео, на котором заметно, что Киев затянуло пеленой смога, видимость минимальная.
По данным телеканала, сейчас Киев находится на 68-м месте в мировом рейтинге загрязнения воздуха в городах. По словам украинского эколога Александра Соколенко, которые приводит телеканал, причин для общего загрязнения воздуха несколько. Прежде всего, это последствия пожаров после взрывов.