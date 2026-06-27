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Средства ПВО сбили над Россией 124 дрона за 12 часов

Силы ПВО за день сбили 124 украинских БПЛА самолетного типа в небе над регионами России и Черным морем, сообщило Минобороны.

Источник: РБК

Силы ПВО за день сбили 124 украинских БПЛА самолетного типа в небе над регионами России и Черным морем, сообщило Минобороны.

Дроны были сбиты в период с 8:00 до 20:00 мск над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь днем сообщил о попадании дрона на территорию музея «Самбекские высоты». «Двое, среди них семилетняя девочка, пока остаются в больницах. Как доложил министр здравоохранения [области] Наири Варданян, состояние пациентов стабильное», — написал он позднее.

Мэр Москвы Сергей Собянин в промежутке между 8:00 и 20:00 мск сообщил о перехвате семи беспилотников. Всего на момент публикации военные сбили 21 дрон, летевший к Москве.

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