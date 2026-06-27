Лантратова: Россия и Украина проведут новые обмены пленными в ближайшее время

По словам Лантратовой, Москва и Киев уже обменялись списками на обмены пленных. В настоящее время стороны начали работу, результат может быть достигнуть уже в ближайшее время. Лантратова также поблагодарила Белоруссию за содействие в процессе обмена пленными между Россией и Украиной.