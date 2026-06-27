Лантратова: Россия и Украина проведут новые обмены пленными в ближайшее время

Российская и украинская сторона проведут новые обмены пленными в ближайшее время. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
«Мы договорились о том, что в ближайшее время мы все-таки будем совершать еще обмены военнопленными и воссоединять семьи», — заявила она в беседе ИС «Вести».
По словам Лантратовой, Москва и Киев уже обменялись списками на обмены пленных. В настоящее время стороны начали работу, результат может быть достигнуть уже в ближайшее время. Лантратова также поблагодарила Белоруссию за содействие в процессе обмена пленными между Россией и Украиной.
Ранее KP.RU сообщал, что российская и украинская сторона провели обмен пленными в формате 160 на 160. Освобожденные военнослужащие ВС России были направлены на территорию Белоруссии, с которой они доставлены в Россию.