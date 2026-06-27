Израиль отказался выводить войска с юга Ливана до разоружения «Хезболлы»

Министр также назвал соглашение «стратегическим ударом» по Ирану. Он заявил, что Тегеран пытался добиться вывода израильских сил из Ливана, однако теперь будущее страны, по его оценке, не будут определять Иран и «Хезболла». Кац предупредил, что в случае попытки Ирана атаковать Израиль для срыва соглашения ответ будет жёстким.