Израиль отказался выводить войска с юга Ливана до разоружения «Хезболлы»

Глава Минобороны подчеркнул, что Израиль продолжает удерживать зону безопасности, включая район хребта Бофор. Кроме того, ЦАХАЛ сохраняет свободу действий для предотвращения атак на военных и населённые пункты на севере страны.
Кац сообщил, что вместе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху поручил армии готовиться к длительному пребыванию в этом районе. По его словам, военные должны проводить операции, необходимые для защиты израильских солдат и жителей приграничных территорий.
Министр также назвал соглашение «стратегическим ударом» по Ирану. Он заявил, что Тегеран пытался добиться вывода израильских сил из Ливана, однако теперь будущее страны, по его оценке, не будут определять Иран и «Хезболла». Кац предупредил, что в случае попытки Ирана атаковать Израиль для срыва соглашения ответ будет жёстким.
Ранее Израиль и ливанская «Хезболла» договорились о перемирии. Документ подготовили переговорщики из США и Катара. В процессе также участвовал Иран. В начале июня Израиль и Ливан при посредничестве Вашингтона уже согласовали прекращение огня. Однако его запуск зависит от выполнения условий на земле.
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